Superman degli spot mostrano nuove immagini dal film DC

Superman degli spot svela nuove immagini dal film DC, dopo il trailer di pochi giorni fa. DC rincara la dose con due teaser che mostrano il supereroe in volo e alle prese con un Kaiju, alimentando l’attesa per il primo film del DCU e il reboot sul grande schermo. L’anticipazione cresce, promettendo un’era epica per i fan.

Dopo il trailer rilasciato qualche giorno fa, DC rincara la dose e pubblica due spot pubblicitari su Superman che mostrano il super uomo in volo e alle prese con un Kaiju. Non sorprende che i DC Studios abbiano fatto il possibile per pubblicizzare il loro primo film DCU e l’attesissimo reboot sul grande schermo. Abbiamo già visto due trailer, alcune immagini teaser e molti altri materiali promozionali per questo film, e l’uscita è ancora a più di un mese di distanza. Anche i “motion poster” sono stati utilizzati ampiamente in questa campagna pubblicitaria, portando l’atmosfera epica di Superman nell’era moderna degli schermi mobili e dei social media. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Superman, degli spot mostrano nuove immagini dal film DC

Argomenti simili trattati di recente

Superman: Lex Luthor faccia a faccia con Kal-El nelle nuove immagini ufficiali

In attesa del debutto del trailer di Superman, tre nuove immagini ufficiali mostrano l'Uomo d'Acciaio faccia a faccia con il suo acerrimo nemico, Lex Luthor.

Superman: nuove foto di Lex Luthor, che per Nicholas Hoult in fondo ha ragione ad avercela con Clark Kent

Le nuove foto di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, offrono uno sguardo intrigante sul complesso antagonista del Superman di James Gunn.

Le nuove accise in vigore da oggi: come cambiano i prezzi di benzina e diesel

Le nuove accise entrate in vigore oggi stravolgono il mercato dei carburanti: il prezzo della benzina segna un calo, mentre quello del diesel è in aumento.

Ne parlano su altre fonti

Superman, online un nuovo spot TV dedicato al film con scene inedite. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Superman: Lex Luthor faccia a faccia con Kal-El nelle nuove immagini ufficiali

Lo riporta msn.com: Tre nuove immagini ufficiali mostrano l'Uomo d'Acciaio faccia a faccia con il suo nemico giurato. Intanto l'attore Nicholas Hoult rivela nuovi dettagli sull'interpretazione del celebre villain.

Nuove rivelazioni su Superman: il villain e il teaser che accendono l’attesa per il film

Da ecodelcinema.com: Il nuovo film di Superman, diretto da James Gunn e con David Corenswet nel ruolo principale, promette colpi di scena e un villain intrigante: Martello di Boravia. Uscita prevista nei prossimi mesi.

Nuove rivelazioni nel trailer di Superman: cinque dettagli chiave da non perdere

Da ecodelcinema.com: Il trailer di Superman rivela dettagli chiave sulla trama, inclusi il nuovo ruolo di Rick Flag Sr., la prigionia di Superman e Metamorpho, e l'introduzione della Justice League International.