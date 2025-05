Superenalotto centrato il sei da oltre 35 milioni a Desenzano del Garda

Il Superenalotto ha regalato una serata da record a Desenzano del Garda, con un jackpot da oltre 35 milioni di euro centrato oggi 22 maggio 2025. Un fortunato vincitore in provincia di Brescia porta a casa questa incredibile somma, il secondo sei dell'anno, in una serata memorabile che ha visto anche una vincita di 5+1.

Nell’estrazione del Superenalotto di oggi 22 maggio 2025 centrato un sei a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, che vince il jackpot di 35.415.534,71 euro. Si tratta del secondo sei di quest'anno. Serata superfortunata al Superenalotto visto che è stato centrato anche un 5+1. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Superenalotto, centrato il sei da oltre 35 milioni a Desenzano del Garda

SuperEnalotto: centrato il "6" da 35 milioni a Desenzano del Garda

Segnala gazzettadelsud.it: SuperEnalotto rende milionaria Desenzano Del Garda (BS) con un 6 del valore di 35.415.534,71 euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata a Desenzano del ...

Superenalotto, centrato un “6” da oltre 35 milioni

repubblica.it scrive: Centrato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, un 6 che vale oltre 35 milioni e 415mila euro. La giocata vincente è stata effettuata nella tabaccheria di via Durighello 4. Un 5+1 invece è ...

SUPERENALOTTO - A Napoli centrato un "5" da oltre 16mila euro

Scrive napolimagazine.com: Il SuperEnalotto premia la Campania. Nel concorso di martedì 20 maggio, come riporta Agipronews, centrato a Napoli un "5" da 16.728,11 euro presso la Tabaccheria Fenza in via Cangiani, 8. L’ultimo “6” ...