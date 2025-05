Superenalotto centrato il 6 in Lombardia | vinti oltre 35 milioni di euro a Desenzano del Garda

Il SuperEnalotto ha regalato una doppia vittoria in Lombardia: oltre 35 milioni di euro sono stati vinti a Desenzano del Garda, provincia di Brescia. La giocata vincente, un 6 centrato, è stata realizzata nella tabaccheria di via Durighello, portando un premio di oltre 35 milioni di euro e un secondo di 511.692 euro per un 5+1. Una vittoria storica che ha fatto felice molti.

Desenzano del Garda (Brescia), 22 maggio 2025 – La fortuna al SuperEnalotto bacia due volte la Lombardia: vinti oltre 35 milioni 415mila euro a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. La giocata vincente è stata effettuata nella tabaccheria di via Durighello 4. Un 5+1 da 511.692,48 euro invece è stato realizzato a Cantù, in provincia di Como. Questa la combinazione vincente: 2, 19, 23, 46, 49, 72. Numero Jolly: 71. Numero SuperStar: 88. Ecco La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto: 371,1 milioni di euro il 16022003 - Bacheca dei Sistemi – 90 quote. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Superenalotto, centrato il 6 in Lombardia: vinti oltre 35 milioni di euro a Desenzano del Garda

Altri articoli sullo stesso argomento

Superenalotto 'fortunato' per un giocatore del Ferrarese: centrato un '5'

Un giocatore del ferrarese ha festeggiato una vincita al Superenalotto centrando un ‘5’ del valore di 27.

Superenalotto 'fortunato' per un giocatore del Ferrarese: centrato un '5'

Ancora una volta, la fortuna bussa alle porte degli emiliani con due vincite significative al Superenalotto.

SuperEnalotto, a Palermo centrato un "5" da oltre 27 mila euro

La Sicilia torna a brillare nel mondo del SuperEnalotto. Nell'estrazione del 10 maggio, un fortunato giocatore di Palermo è riuscito a sfiorare il

Approfondimenti da altre fonti

Superenalotto e Lotto: raffica di vincite in tutta la Lombardia; SuperEnalotto oggi 20 maggio 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto; Superenalotto e Lotto | raffica di vincite in tutta la Lombardia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Superenalotto, centrato il 6 in Lombardia: vinti oltre 35 milioni di euro a Desenzano del Garda

Riporta ilgiorno.it: Desenzano del Garda (Brescia), 22 maggio 2025 – La fortuna al SuperEnalotto bacia due volte la Lombardia: vinti oltre 35 milioni 415mila euro a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. La giocata ...

SuperEnalotto, centrato 6 da 35,4 milioni a Desenzano del Garda

Segnala adnkronos.com: Centrato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, un 6 che vale oltre 35 milioni e 415mila euro. La giocata vincente è stata effettuata nella tabaccheria di via Durighello 4. Un 5+1, invece, è ...

Superenalotto, centrato il 6 a Desenzano del Garda: montepremi da 35 milioni di euro

Come scrive livesicilia.it: ROMA – Il Superenalotto, grazie al 6 centrato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, regala un jackpot da 35milioni e 415mila euro. La combinazione vincente è: 2, 19, 23, 46, 49, 72. Numero ...