Superenalotto centrato il 6 da oltre 35 milioni di euro a Desenzano del Garda

Un superlavoro da oltre 35 milioni di euro ha premiato un fortunato vincitore al Superenalotto a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. La giocata vincente è stata effettuata nella tabaccheria di via Durighello 4. La combinazione vincente include numeri come 2, 19 e 23, segnando un'altra grande vincita anche a Cantù con un 5+1.

Vale più di 35 milioni di euro il 6 centrale al Superenalotto. La giocata vincente è stata effettuata a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, nella tabaccheria di via Durighello 4. Un 5+1 invece è stato realizzato a Cantù, in provincia di Como. Di seguito la combinazione vincente: 2, 19, 23, 46, 49, 72. Numero Jolly: 71. Numero SuperStar: 88. Il 6 estratto a Desenzano vale nel dettaglio 35 milioni 415mila uro. Il jackpot del prossimo concorso ripartirà da 4,2 milioni. L'articolo Superenalotto, centrato il 6 da oltre 35 milioni di euro a Desenzano del Garda proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Superenalotto, centrato il 6 da oltre 35 milioni di euro a Desenzano del Garda

