Superenalotto centrato il 6 da 35 milioni di euro Vinto anche un 5+1 | la combinazione vincente

Un fortunato giocatore di Desenzano del Garda ha centrato un 6 al Superenalotto da oltre 35 milioni di euro, con la combinazione vincente 51. La schedina fortunata è stata giocata presso la Tabaccheria Bocchio Eleonora in via Durighello. Un sorriso e tanta fortuna per il vincitore, che si aggiudica uno dei premi più alti della storia recente.

È stata giocata a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, la schedina che ha centrato un 6 al Superenalotto che vale 35 milioni e 415 mila euro. La giocata è stata fatta nella Tabaccheria Bocchio Eleonora, in via Durighello a Desenzano. Il fortunato giocatore ha vinto con una schedina a 5 pannelli. Il 5+1 a Cantù. Centrato anche il 5+1 da 511.692,48 euro. Questa giocata vincente è stata fatta a Cantù, in provincia di Como. La fortuna è passata stavolta dal Tabacchi di Castelli Alessandro in Largo Adua. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Superenalotto, centrato il 6 da 35 milioni di euro. Vinto anche un 5+1: la combinazione vincente

