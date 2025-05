superenalotto centrato 6 da oltre 35 milioni a desenzano del garda

A Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, è stato centrato un Superenalotto da oltre 35 milioni di euro, una delle vincite più alte degli ultimi tempi. La schedina vincente è stata giocata nella tabaccheria di via Durighello 4. Un altro importante risultato si è registrato a Cantù, con un 5+1 vincente. La fortuna continua a premiarsi, portando grandi emozioni ai giocatori italiani.

(Adnkronos) – Centrato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, un 6 che vale oltre 35 milioni e 415mila euro. La giocata vincente è stata effettuata nella tabaccheria di via Durighello 4. Un 5+1, invece, è stato realizzato a Cantù, in provincia di Como.