A Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, è stato centrato un importante 6 al Superenalotto, con una vincita di oltre 35 milioni di euro. La preziosa giocata è stata realizzata presso la tabaccheria Sisal Bocchio Eleonora in via Durighello. È la seconda grande vincita di punti 6 nel 2025, confermando il successo di questa località come jackpot area.

Superenalotto rende milionaria Desenzano Del Garda (in provincia di Brescia) con un 6 del valore di 35.415.534,71 euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Bocchio Eleonora situato in via Durighello, 4. È la seconda vincita con punti sei del 2025. Il Jackpot del Superenalotto vinto con una schedina da 5 euro. La sestina vincente è stata: 2 – 19 – 23 – 46 – 49 – 72 – Jolly 71- SuperStar 88. Il Jackpot è stato centrato con una schedina da 5 euro. Con quella di stasera sono 118 i Jackpot assegnati dalla nascita del Superenalotto ad oggi. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Superenalotto, a Desenzano Del Garda vinti oltre 35milioni di euro

