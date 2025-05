Stupro di gruppo nel locale chiuso Il rapporto è stato consensuale

Nel caso di Montecatini Terme, il dibattito riguarda le circostanze di un episodio avvenuto nel 2022, dove la Procura sostiene che il rapporto sia stato consensuale, contestando l'ipotesi di violenza sessuale. L'indagine, condotta dal sostituto Giuseppe Grieco, si concentra sulla dinamica di un episodio avvenuto in un locale chiuso, sollevando questioni delicate sulla natura del consenso e sulla responsabilità delle parti coinvolte.

Montecatini Terme, 22 maggio 2025 – Non ci fu violenza sessuale la notte tra il 31 agosto e il primo settembre del 2022 nel cucinotto del locale del centro di Montecatini, dove invece, secondo la ricostruzione della Procura di Pistoia, sostituto Giuseppe Grieco, che ha diretto le indagini degli uomini del Commissariato, si sarebbe consumato uno stupro di gruppo. Sostituto procuratore GIUSEPPE GRIECO Luca CastellaniFotocastellani Vittima una ragazza appena maggiorenne. A difendersi, sostenendo la sua innocenza e il fatto che quel rapporto a tre sarebbe stato consensuale, è stato lo stesso imputato, M. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stupro di gruppo nel locale chiuso. “Il rapporto è stato consensuale”

Leggi anche questi approfondimenti

Stupro di gruppo a Palermo, nuova condanna 4 anni e 2 mesi per revenge porn

A Palermo, la giustizia torna a farsi sentire con una nuova condanna per lo stupro di gruppo. Angelo Flores è stato condannato a 4 anni e 2 mesi per revenge porn, avendo girato e diffuso le immagini della violenza subita dalla vittima.

Chiuso un locale di Empoli per droga, risse e clienti con precedenti: licenza sospesa dal questore

Un locale di Empoli è stato chiuso per 10 giorni dal Questore di Firenze a causa di episodi di droga e risse frequenti, nonché per la presenza di clienti con precedenti penali.

Locale senza autorizzazioni: chiuso un bar, maxi multa da 20mila euro al titolare

Un bar situato a Formia è stato chiuso dai carabinieri a causa della mancanza di autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e per l'organizzazione di eventi musicali.

Cosa riportano altre fonti

Stupro di gruppo nel locale chiuso. “Il rapporto è stato consensuale”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Stupro di gruppo nel locale chiuso. “Il rapporto è stato consensuale”

msn.com scrive: I fatti la notte del 31 agosto 2022. L’imputato si è difeso in aula: “Prima altri incontri. Non ci fu violenza”. All’esame anche le chat. L’altro giovane è stato condannato in abbreviato a cinque anni ...

Stupro di gruppo nel locale. Mercoledì nuova udienza in aula

Come scrive lanazione.it: Si stanno dando appuntamento nel locale dove lavora Magrini, a quell’ora chiuso, e che sarà riaperto per consumare un rapporto con una ragazza. Un incontro che, il giorno dopo, sarà descritto ...

Stupro di gruppo a Palermo, le mamme dei giovani condannati: «Non sono dei mostri, è stata la ragazza a trascinarli»

Segnala leggo.it: Le accuse di stupro e il precedente a Bari Manolo Portanova, la sentenza sullo stupro di gruppo: «La vittima presa a schiaffi, non era consenziente» Portanova, il Bari lo tratta e i tifosi ...