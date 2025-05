Stuprava la figliastra a processo per gli abusi sulla bimba di 8 anni

Arezzo, 22 maggio 2025 – Un uomo di origini straniere, residente a Casen, è accusato di aver stuprato ripetutamente la propria figliastra, iniziando quando aveva appena otto anni. Le accuse della procura sono gravissime, ma sono ancora da confermare in sede processuale. La vicenda desta sconcerto e preoccupa per la gravità degli abusi contestati.

Arezzo, 22 maggio 2025 – Avrebbe stuprato la figliastra fin da quando aveva otto anni. Per farlo le faceva bere alcolici oppure la drogava. Le accuse della procura sono ancora tutte da dimostrare ma sono pesantissime. Sul banco degli imputati c’è un cittadino di origini straniere, residente in Casentino, di 35 anni: lo scorso 15 maggio è stato rinviato a giudizio dalla giudice per le udienze preliminari Giulia Soldini. Andrà a processo e dovrà difendersi da una sfilza di capi di imputazione, uno più grave dell’altro, tutti perpetrati in ambito familiare, tra le mura domestiche. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Stuprava la figliastra”, a processo per gli abusi sulla bimba di 8 anni

