Studio UCSF | social media in 9-10 anni passano da 7 a 73 min depressione e cyberbullismo

Un recente studio dell'University of California a San Francisco (UCSF) rivela che in 910 anni i tempi dedicati ai social media sono passati da 7 a 73 minuti al giorno, aumentando il rischio di depressione e cyberbullismo tra i giovani. La questione se i social causino direttamente queste problematiche o siano usati da soggetti giĂ predisposti rimane al centro di un acceso dibattito.

La questione se i social media inducano la depressione nei giovani o siano semplicemente uno strumento usato maggiormente dai soggetti già predisposti a stati d'animo negativi rappresenta un argomento acceso e dibattuto. Un recente studio condotto dall'University of California a San Francisco (UCSF) ha contribuito a fare chiarezza su questo tema, evidenziando come l'incremento dell'utilizzo

