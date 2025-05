Strade sicure la battaglia delle mamme | Interveniamo prima della tragedia

A Ferrara, il 22 maggio 2025, le mamme scendono in prima linea con “Strade Sicure: la battaglia delle mamme”, per intervenire prima che si verifichino tragedie. Con una raccolta firme, chiedono interventi immediati su attraversamenti pericolosi come via Valle Gallare e Comacchio, affinché sicurezza e prevenzione siano priorità, proteggendo i bambini e le famiglie da rischi evitabili.

Ferrara, 22 maggio 2025 – “Dove devo firmare?”. Basta accennare al pericolo di attraversamento in via Valle Gallare e, soprattutto, sulla trafficata Comacchio, che il genitore di turno è pronto ad aderire alla raccolta firme del ’Consiglio di partecipazione’. “Sì, avete ragione. Qui si rischia la vita. È un paradosso che succeda mentre un genitore porta il figlio a scuola, un gesto che dovrebbe essere fra più sicuri al mondo”, sottolinea un altro papà. C’è la coda davanti alla scuola materna Pablo Neruda, anche i nonni vogliono firmare, perché spesso sono loro a doversi occupare del trasporto dei nipotini. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade sicure, la battaglia delle mamme: “Interveniamo prima della tragedia”

