Storico volontario muore dopo un intervento al cuore doloroso addio | Un punto di riferimento per tutti

Empoli piange la scomparsa di Gabriele Sacchi, storico volontario della Vigilanza Antincendi Boschivi di Limite sull’Arno. Dopo un intervento al cuore, il suo coraggio e dedizione gli sono stati fatali. Un punto di riferimento e un esempio di altruismo, Gabriele lascia un vuoto affettuoso nella comunità, ricordato per il suo spirito volontario e il cuore grande.

Empoli, 22 maggio 2025 – Una colonna portante della Vigilanza Antincendi Boschivi di Limite sull’Arno. Uno di quelli che, di fronte a un’emergenza, non si tirava mai indietro. “Sempre tra i primi a partire”. Gabriele Sacchi non era solo un volontario affidabile e competente: era un amico, un punto di riferimento. Un pezzo di famiglia in quel piccolo mondo prezioso che è l’associazionismo. E oggi non c’è più. Avrebbe compiuto 55 anni il prossimo 15 giugno. Più della metà della sua vita l’ha dedicata al volontariato. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Storico volontario muore dopo un intervento al cuore, doloroso addio: “Un punto di riferimento per tutti”

Contenuti che potrebbero interessarti

Storico Bologna, conquista la Coppa Italia dopo 51 anni. Un gol di Ndoye piega il Milan

Il Bologna scrive una pagina storica, conquistando la Coppa Italia dopo ben 51 anni grazie a un gol decisivo di Ndoye, che piega il Milan.

Tranviere Atm muore dopo un pranzo tra colleghi a Milano, anche altri si erano sentiti male: disposta l’autopsia

Milano, 12 maggio 2025 – Una giornata tragica per i colleghi di Davide Teruzzi, conducente di tram dell'Atm.

Conducente Atm muore dopo un pranzo con i colleghi a Milano: disposta l’autopsia

È una tragedia che colpisce il mondo del trasporto pubblico milanese: dopo cinque giorni di lotta in terapia intensiva, è morto Davide Teruzzi, un conducente di tram di 50 anni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nereo Isanelli, storico volontario e punto di riferimento, è morto a 89 anni dopo un intervento al cuore, lasciando un vuoto nella Protezione civile. La comunità piange il suo sorriso e la sua instancabile dedizione. Intanto, a Magenta e Boffalora, tragedie con la perdita di vigili del fuoco volontari, tra cui Fabio Di Fulco, vittima di incidenti mortali. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Storico volontario muore dopo un intervento al cuore, doloroso addio: “Un punto di riferimento per tutti”

Si legge su lanazione.it: Gabriele Sacchi avrebbe compiuto 55 anni il 15 giugno: è venuto a mancare dopo una operazione. La Vab di Limite in lutto lo ricorda come un “collega affidabile, preparato, pronto per ogni emergenza” ...

“Una perdita enorme”. Muore a 52 anni, dolore a Campi Bisenzio

Segnala lanazione.it: L’uomo, storico volontario della Misericordia, è deceduto mercoledì 23 aprile all’età di 52 anni dopo un malore improvviso che lo ha colpito. "Una notizia ferale”, commenta il ...