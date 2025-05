Storia dialetto e gastronomia Studi vezzanesi a tutto tondo Con tanto di gara di torta di riso

La 4ª giornata di studi vezzanesi offre un affascinante viaggio tra storia, dialetto e gastronomia del territorio. Tra personaggi locali e antiche tradizioni, si riscoprono le radici autentiche del paese, culminando in una gara di torta di riso. Un'occasione unica per conoscere e valorizzare le peculiarità culturali e gastronomiche di Vezza.

La storia che si intreccia con i personaggi del territorio, il suo dialetto e le sue tradizioni - comprese le più antiche e peculiari specialità gastronomiche - in una sorta di viaggio a tutto tondo, alla scoperta delle radici più autentiche del paese. E' quanto propone la 4ª giornata di studi vezzanesi in programma sabato alle 9.30 (sala consiliare) grazie al lavoro congiunto di amministrazione, delegazione spezzina dell'Accademia italiana della cucina, Pro loco e Fai, che hanno affidato a un pool di relatori il compito sviscerare i temi.

