Statale 36 auto si ribalta in galleria | soccorso 20enne

Il 21 maggio, un pomeriggio complicato lungo la Statale 36, con allagamenti a Civate e un grave incidente in galleria. Un’auto si è ribaltata nello svincolo per Lecco-Ballabio, coinvolgendo un 20enne. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente. Una serie di disagi che ha reso questa giornata da dimenticare per gli automobilisti della zona.

Non solo gli allagamenti in zona Civate per la forte pioggia: anche un'auto ribaltata nella galleria dello svincolo per la Lecco-Ballabio. Quello di mercoledì 21 maggio è stato un tardo pomeriggio da dimenticare lungo la Statale 36. I vigili del fuoco sono infatti dovuti intervenire per.

