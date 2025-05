Statale 36 auto si ribalta in galleria | soccorso 20enne

Mercoledì 21 maggio, un grave incidente sulla Statale 36 in zona Civate ha coinvolto un'auto che si è ribaltata in galleria, coinvolgendo un giovane di 20 anni. Oltre all’incidente, forti piogge hanno causato allagamenti, aggravando la situazione. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per soccorrere i coinvolti e gestire le criticità in una giornata ormai da dimenticare.

Non solo gli allagamenti in zona Civate per la forte pioggia: anche un'auto ribaltata nella galleria dello svincolo per la Lecco-Ballabio. Quello di mercoledì 21 maggio è stato un tardo pomeriggio da dimenticare lungo la Statale 36. I vigili del fuoco sono infatti dovuti intervenire per.

Statale 36, auto si ribalta in galleria: soccorso 20enne

Il 21 maggio, un pomeriggio complicato lungo la Statale 36, con allagamenti a Civate e un grave incidente in galleria.

Distrazione alla guida, l’auto sbanda e poi si ribalta. Illesa la conducente

Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente stradale ha scosso la provinciale tra Gallipoli e Alezio, quando un'auto, probabilmente a causa di una distrazione, ha sbattuto e si è ribaltata al centro della carreggiata.

Incidente sulla Statale 36: tre feriti e traffico in tilt tra Arosio e Capriano

Un incidente stradale ha causato forti rallentamenti sulla Strada Statale 36, con tre feriti, tra Arosio e Capriano.

Durante una giornata intensa di incidenti stradali, diverse auto si sono ribaltate: sulla Statale 36 in una galleria, sulla SS 106 a Roccella Jonica e nella zona di Acri sulla SS 660. In alcuni casi è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per soccorrere i coinvolti, tra cui una coppia di anziani e un ragazzo di 20 anni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Statale 36, auto si ribalta in galleria: soccorso 20enne

Come scrive leccotoday.it: L'auto ribaltata nel tunnel della SS36 Dir (foto da Facebook). Non solo gli allagamenti in zona Civate per la forte pioggia: anche un'auto ribaltata nella galleria dello svincolo per la Lecco-Ballabio ...

Auto scivola sull’asfalto bagnato e si ribalta vicino al lago di Como: ferito un bambino di 10 anni

Lo riporta fanpage.it: Ieri sera un'auto è scivolata sull'asfalto a causa della pioggia e si è ribaltata all'uscita della SS36 per Colico e Piona, in provincia di Lecco ...

Calco, trattore perde la ruota e si ribalta contro il muro sulla ex Statale 36

Secondo ilgiorno.it: si è ribaltato. L'incidente, inusuale, è successo nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 14.30 sull'ex Statale 36 a Calco. L'incidente Un agricoltore, alla guida del suo trattore, con una ...