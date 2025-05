Stangata per la sosta selvaggia A fine giugno si attiva ’Cerberino’

A fine giugno, Scandicci introduce ‘Cerberino’, il figlio minore di Cerbero, il dispositivo intelligente che già miete multe a Firenze. Questo sistema automatizzato monitorerà le auto in sosta selvaggia, intensificando i controlli e le multe. Un passo deciso nell’uso dell’intelligenza artificiale per tutelare il rispetto delle regole e migliorare la gestione del territorio comunale.

Scandicci, arriva ‘Cerberino’. E’ il figlio minore di Cerbero, il crudele dispositivo ‘aumentato’ dall’ intelligenza artificiale che miete multe nel comune di Firenze, l’apparato che la polizia municipale cittadina ha acquistato e sta testando in questi giorni. Enterà ufficialmente ‘in servizio’ dal 30 giugno. Per il momento è stato tarato per stangare la sosta selvaggia. La dicitura ufficiale del dispositivo è ‘scout’ e la sua promessa è quella di multare tutti gli indisciplinati rilevando l’infrazione di divieto di sosta direttamente dall’auto dei vigili in movimento. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stangata per la sosta selvaggia. A fine giugno si attiva ’Cerberino’

Approfondisci con questi articoli

Milano, a Crescenzago via Paradisi non è un paradiso. I residenti: “Conviviamo con rifiuti, sosta selvaggia e ci sentiamo abbandonati”

Milano, 13 maggio 2025 – In via Paradisi a Crescenzago, i residenti vivono un disagio quotidiano. Nonostante la vicinanza a aree verdi e mezzi pubblici, la strada si trasforma in un incubo, segnata da rifiuti abbandonati e sosta selvaggia.

Auto in sosta selvaggia, il camion non riesce a svoltare e il traffico va in tilt

auto si apprestavano a iniziare la giornata. In via Corcioni, ad Aversa, la sosta selvaggia ha trasformato una mattina normale in un caos totale, bloccando le vie di passaggio e rendendo impossibile la manovra di un camion.

Sosta selvaggia sul Lungomare Colombo e nei pressi della spiaggia Balnea: interviene il Comune

Il Comune di Salerno interviene per contrastare la sosta selvaggia lungo il Lungomare Colombo e nelle vicinanze della spiaggia Balnea.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stangata per la sosta selvaggia. A fine giugno si attiva ’Cerberino’. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Stangata per la sosta selvaggia. A fine giugno si attiva ’Cerberino’

Lo riporta lanazione.it: Test in corso per il sistema che rileva i furbetti del parcheggio: il software è in grado di leggere le targhe ...

Sosta selvaggia, raffica di multe

polesine24.it scrive: I parcheggi selvaggi nell’area antistante le saracinesche dell’edificio ... con l’avvio delle operazioni di controllo da parte della polizia locale, alla fine sono state elevate 12 sanzioni. Martedì, ...

Salerno, sosta selvaggia in centro: 50 sanzioni solo sabato sera

Riporta ilmattino.it: Fine settimana di lotta contro la sosta selvaggia. Sabato sera è stata la sosta abusiva a dilagare in centro costringendo al super lavoro la polizia locale, agli ordini del comandante Rosario ...