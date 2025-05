Stallo nelle trattative per l’ex Ilva

Le trattative per l'ex Ilva sono ferme da oltre dieci anni, coinvolgendo migliaia di lavoratori. Dopo vari tentativi, si è deciso di riprendere i negoziati con un nuovo tavolo fissato per lunedì a Palazzo Chigi, con la partecipazione dei sindacati. Restano le tensioni e le incognite su un futuro che si fa sempre più incerto.

Stallo nelle trattative per l’ex Ilva, una vicenda che dura da oltre dieci anni e coinvolge migliaia di lavoratori. Lunedì nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Servizio di Giuseppe Caporaso. Stallo nelle trattative per l’ex Ilva TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Stallo nelle trattative per l’ex Ilva

Tensione a Taranto: sindacati contestano stallo e prolungata trattativa con Baku Steel sull’ex Ilva

Tensione a Taranto tra sindacati e governo, dopo un lungo incontro a Palazzo Chigi sulla ex Ilva. I sindacati contestano lo stallo nelle trattative con Baku Steel, evidenziando le preoccupazioni dei lavoratori.

Telefonata Trump-Putin, l’obiettivo di un cessate il fuoco e un faccia a faccia. Vance ammette lo stallo su Kiev: «Gli chiederà se è serio nelle trattative»

In vista di una possibile telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, si parla di un obiettivo comune: un cessate il fuoco e un incontro diretto.

Ex Ilva, via al nuovo sciopero durante le trattative con Baku

L'ex Ilva torna al centro dello scontro: mentre proseguono le trattative con Baku Steel, il destino di Taranto si intreccia a questioni politiche ed economiche di rilievo nazionale.

Ex Ilva, sciopero di quattro ore: Situazione grave, preoccupati per il futuro; Taranto, Fiom Cgil: “Serve intervento del Governo su ex Ilva”; Ex Ilva, sciopero negli stabilimenti di Acciaierie d’Italia. Faro sul vertice a Palazzo Chigi tra sindacati e governo; Urso dice no alla nazionalizzazione dell'ex Ilva. Ma la trattativa con gli azeri è in salita e il confronto con i sindacati finisce male. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ex-Ilva, i sindacati: “Non accetteremo altra cassa integrazione, difenderemo il lavoro. A Genova serve un forno elettrico”

Segnala ilsecoloxix.it: All’indomani del fallimento del vertice a Palazzo Chigi, i lavoratori dell’ex Ilva di Genova si sono ritrovati fuori dai cancelli per un’assemblea. Palombo ...

Ex Ilva, Fim-Fiom-Uilm: il governo da solo non risolve la situazione, occorre agire subito con il coinvolgimento di tutti

ildiariodellavoro.it scrive: All'indomani del nulla di fatto dell'incontro governo-sindacati sull'ex Ilva, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil ribadiscono in una nota congiunta le istanze ...

Urso dice no alla nazionalizzazione dell'ex Ilva. Ma la trattativa con gli azeri è in salita e il confronto con i sindacati finisce male

Riporta huffingtonpost.it: Tutto rinviato a lunedì, quando a Taranto si sarà votato per le comunali. Nel frattempo l'azienda chiede il raddoppio della cassa integrazione ...