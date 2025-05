Squadra deferita e nuova classifica | il calcio italiano è nel caos

Il calcio italiano è nel caos: la Procura FIGC ha deferito il team lombardo, rinviandolo a giudizio. In attesa di sviluppi, si ridefinisce la classifica e si aprono scenari incerti. La situazione destabilizza il nostro calcio, coinvolgendo tifosi e club in una lotta per chiarezza e giustizia nei prossimi giorni cruciali.

La Procura FIGC ha ufficialmente deferito il club, provvedendo al rinvio a giudizio. Ecco cosa accadrà nei prossimi giorni Il calcio italiano ancora una volta nel caos. Ormai da qualche giorno le attenzioni del mondo del pallone sta seguendo con attenzione le vicende legate al club lombardo. Squadra deferita e nuova classifica: il calcio italiano è nel caos (LaPresse) – Calciomercato.it Il classico fulmine a ciel sereno è ovviamente legato alla sempre più probabile penalizzazione di quattro punti in classifica per il Brescia, per via del mancato pagamento dei contributi entro il 16 febbraio, termine massimo stabilito. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Squadra deferita e nuova classifica: il calcio italiano è nel caos

Playout B rinviato, Brescia verso penalizzazione?; Caos in Serie B, sale la tensione a Brescia e Salerno in attesa dei verdetti; Clamoroso in Serie B: penalità in arrivo per il Brescia, Sampdoria verso i playout.

