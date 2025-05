Spray urticante ai vigili contro le aggressioni

Macerata, 22 maggio 2025 – Nuovo strumento di difesa personale per gli agenti della polizia locale, che entro l’inizio dell’estate avranno in dotazione degli spray antiaggressione da poter utilizzare nella gestione di dinamiche e situazioni critiche. Si tratta di quaranta spray urticanti e quindici bombolette a gas inerte, per una spesa complessiva di 2.662,65 euro. “ Vogliamo dotare il personale della polizia locale di spray al peperoncino per aumentare il livello di sicurezza di tutti gli operatori nelle attività esterne – spiega Danilo Doria, comandante della polizia locale –. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spray urticante ai vigili contro le aggressioni

