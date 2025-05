Splinternet e cyberpovertà | le conseguenze digitali dell’arretramento della globalizzazione

Lo splinternet e la cyberpovertà rappresentano le principali sfide digitali dell'arretramento della globalizzazione. Due grandi faglie nello spazio digitale riflettono i profondi mutamenti in atto nel mondo contemporaneo, segnato da spinte centrifughe e frammentazione. Questi fenomeni evidenziano come la divisione digitale possa accentuare disuguaglianze e isolamenti, riflettendo i cambiamenti geopolitici e sociali di un’epoca di crisi globale.

Due grandi faglie nello spazio digitale rispecchiano fedelmente il profondo mutamento che sta interessando il mondo contemporaneo, investito dall' arretramento della globalizzazione. Le sempre maggiori spinte centrifughe, in una ideale riproduzione della deriva dei continenti, stanno frammentando lo scenario geopolitico, che da una ritrovata ideale Pangea ritorna a essere un concreto mosaico di blocchi contrapposti in cui il disegno ha perso la traccia unitaria. Di pari passo internet, quel territorio utopico in cui tutti eravamo immersi e connessi, si sta trasformando in uno "splinternet" che inizia a conoscere muraglie invalicabili dietro le quali si ricompongono i nuovi e vecchi blocchi di potenze.