spettacolo e solidarietà la compagnia i rimasti aiuta ben tre associazioni

Spettacolo di solidarietà: la compagnia I Rimasti ha portato emozioni e sorrisi al Politeama di Poggibonsi, raccogliendo applausi e sostenendo tre associazioni locali. Un successo di pubblico e cuore, che ha unito divertimento e beneficenza a favore di Anffas Alta Valdelsa, Valdelsa Solidale e altre realtà del territorio, dimostrando come arte e solidarietà possano fare la differenza.

Regala emozioni, sorrisi e sorprese la compagnia I Rimasti. Successo di pubblico al Politeama di Poggibonsi, applausi, meritati, ai protagonisti sul palco della Sala Maggiore e affermazione finale per la beneficenza a favore di tre associazioni attive nel circondario, Anffas Alta Valdelsa, Valdelsadonna, Casa Famiglia San Pietro a Cedda, destinatarie del progetto del Lions Club San Gimignano Via Francigena con l'infaticabile contributo organizzativo di Vladimiro Vegni. Consensi per tutti, a cominciare dagli interpreti del musical scritto e diretto da Massimo Gori (voce narrante-interagente) dal titolo "Ci risiamo con Pinò", ispirato al mondo delle favole con l'apporto di note di Francesco Marri e della Rimasti Band e, per le coreografie, di Isabella Lorenzi con le componenti di Sinfonia della Danza.