Speciale weekend | gli eventi a Salerno e provincia dal 23 al 25 maggio

Scopri gli eventi imperdibili di Salerno e provincia dal 23 al 25 maggio! Dal ritorno di Gusto Italia sul lungomare alle delizie della "Sagra delle Sagre" a San Cipriano Picentino, il weekend offre cucina, artigianato, musica e spettacoli per tutti i gusti e tutte le età. Un’occasione perfetta per vivere il territorio e divertirsi in compagnia!

Dal 22 al 25 maggio torna Gusto Italia sul Lungomare di Salerno: stand aperti dalle 10 alle 24 con prodotti tipici da tutta Italia, artigianato, show cooking, musica, laboratori e spettacoli per grandi e piccoli. Dal 23 al 25 maggio torna a San Cipriano Picentino la “Sagra delle Sagre. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Speciale weekend: gli eventi a Salerno e provincia dal 23 al 25 maggio

