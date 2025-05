Spara alla compagna e poi si uccide | che cosa è successo a Volla

Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio, a Volla, vicino a Ponticelli, si è consumata una drammatica vicenda di tentato omicidio e suicidio. Ilaria Capezzuto, 34 anni, ha ferito gravemente la propria compagna prima di togliersi la vita, lasciando emergere un quadro di forte tensione e sofferenza all’interno di una comunità ancora sconvolta dall’accaduto.

Tentato omicidio e suicidio. Ormai quanto accaduto nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio, al confine tra il quartiere partenopeo di Ponticelli il comune di Volla, inizia a delinearsi con chiarezza. A sparare è stata Ilaria Capezzuto, 34 anni, che ha ferito gravemente la compagna. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Spara alla compagna e poi si uccide: che cosa è successo a Volla

