Spadino e Nunzio abbandonano L’Isola dei Famosi tra le polemiche | ‘Nessuna minaccia’

Spadino e Nunzio abbandonano l’Isola dei Famosi 2025 tra polemiche. Accusati di aver chiesto cibo con toni sopra le righe, i due naufraghi lasciano il programma, che perde ancora pezzi, tra tensioni e retroscena complicati. Il clima si fa sempre più incerto in questa edizione, segnata da ritiri e tensioni tra i partecipanti.

I due naufraghi accusati di aver chiesto cibo alla produzione con toni sopra le righe. Il clima si fa sempre più teso a L’Isola dei Famosi 2025, che continua a perdere pezzi. Dopo il ritiro di Camila Giorgi per motivi medici e familiari, durante la puntata del 21 maggio, è arrivato anche il doppio addio di Spadino e Nunzio Stancampiano, che hanno scelto di lasciare definitivamente il programma. I due naufraghi sono stati al centro di una discussione accesa con la produzione, dopo essersi recati nella cabina di regia per chiedere del cibo con insistenza, in seguito a giorni particolarmente duri sull’isola. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it