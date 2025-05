Sorriso Inter | Lautaro Martinez e Frattesi recuperati e convocati per Como Le ultime su Pavard e Zielinski

Buone notizie per l'Inter in vista della trasferta di Como e della finale di Champions League contro il PSG: Lautaro Martinez e Frattesi sono stati recuperati e convocati. Recuperi importanti che rafforzano la squadra nelle ultime sfide della stagione, con Pavard e Zielinski anch’essi a disposizione. Un ottimo segnale in vista di un calendario decisivo e ricco di sfide cruciali.

Buone notizie per l`Inter in vista della trasferta di Como e, soprattutto, della finale di Champions League contro il PSG: Lautaro Martinez e. 🔗Leggi su Calciomercato.com

