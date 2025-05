Sognava il matrimonio oggi è suora | dona abiti da sposa nel monastero di Santa Rita a Cascia

Un tempo sognava un matrimonio, ora dedica la vita a servire gli altri nel monastero di Santa Rita a Cascia. Trasformando il suo sogno in un gesto di carità, dona abiti da sposa a chi ne ha bisogno, dimostrando che l’amore e la generosità possono cambiare il destino di tante giovani. La sua scelta è un dono, un messaggio di speranza e altruismo.

Un tempo sognava l'abito bianco per sé, ora lo prepara con amore per altre giovani donne. È suora nel Monastero di Santa Rita, a Cascia, dove ha trasformato il suo sogno in un gesto di carità: dona abiti da sposa a chi non può permetterseli. Allora bisogna rinunciare al proprio sogno d'amore solo perché l'abito.

