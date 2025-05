Softball e Baseball azzurro | Rotondo punta a Los Angeles Mazzieri traccia la rotta

In questa puntata speciale, Michele Cassano ci porta nel mondo del softball e baseball azzurro, con interviste esclusive ad Alessandra Rotondo e Mazzieri. Scopri le prospettive della nazionale italiana e i traguardi verso Los Angeles, tra sogni olimpici e impegno sportivo. Una panoramica intrigante su due discipline in forte crescita e pienamente protagoniste sulla scena internazionale.

In questa puntata speciale vi proponiamo una doppia intervista di Michele Cassano dal mondo del softball e baseball azzurro. Alessandra Rotondo, atleta della Nazionale italiana di softball, parla delle prospettive della squadra maggiore in vista dei prossimi Europei 2025 e del grande obiettivo olimpico: Los Angeles 2028. L’occasione è l’evento di presentazione della Coppa del Mondo Under 15, a cui Alessandra ha partecipato come ambasciatrice del movimento. Spazio poi al presidente Marco Mazzieri, guida della FIBS, che analizza l’attualità del movimento italiano e lancia lo sguardo verso il nuovo quadriennio olimpico che porterà il softball e il baseball italiani a sognare in grande per Los Angeles 2028. 🔗Leggi su Oasport.it