social lawyer

L'avvocata Angela Taccia, esperta di diritto, ha condiviso su Instagram lo slogan "Guerra dura senza paura" per evidenziare l’assenza in aula di Andre, anticipando microfoni e notifiche. Ricordando il passato slogan sessantottino "lotta", sottolinea come, anche nel mondo legale, la paura e la fermezza siano centrali, anche quando la legge stessa invita all'azione.

"Guerra dura senza paura". Lo slogan sessantottino recitava "lotta" ma poco cambia anche se la legge non ammette ignoranza. Ed è un'esperta di legge, l'avvocata Angela Taccia, chi ha postato quelle parole su Instagram per "illustrare", in anticipo su microfoni e notifiche, l'assenza in aula di Andrea Sempio mentre i cronisti brancolavano in cerca di spiegazioni ufficiali. Sono dunque i social media la nuova frontiera della cronaca giudiziaria? Come i politici e gli sportivi, ora anche gli avvocati si rivolgeranno direttamente ai telefonini del pubblico? E, soprattutto, può esistere un pubblico per chi difende i sospettati di efferati delitti? Probabilmente sì, da quando, proprio con Garlasco, le scene del delitto sono diventati enormi palcoscenici per i vari Corona che puntualmente planano sulle varie Gemelle K in cerca di luce.

Ecco le ultime notizie: i vincitori dei Forty Under 40 Awards 2025; Cyberpol lancia un avvertimento ai politici sull’uso dei social media come strumenti di manipolazione; Adacta Tax & Legal affida a iCorporate la gestione dell’ufficio stampa; e Francesca Cuzzocrea si prepara a passare a Green Horse Legal Advisory. 🔗Cosa riportano altre fonti

Si legge su msn.com: People on social media are pretending to be lawyers and even court officials. Victims lose thousands and in some cases, get deported.

Scrive spectrumnews1.com: But in the era of social media, scams and AI ... One victim, 48-year-old Sandro Cruz from Houston, Texas, was targeted on TikTok. “I saw a post from the lawyer,” says Cruz in Spanish, “I commented on ...