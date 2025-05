Snam a segno primo bond in dollari Richiesta di 10 miliardi collocati 2

Snam ha emesso con successo il suo primo bond in dollari, richiedendo 10 miliardi di dollari. Nonostante l'offerta sia stata 5 volte inferiore, l'emissione si è rivelata un risultato positivo, con obbligazioni legate alla decarbonizzazione e suddivise in tranche di 5, 10 e 30 anni, puntando a sostenere investimenti strategici e ambientali.

Soddisfare tutta la richiesta – 10 miliardi di dollari, 5 volte l’offerta – non è stato possibile. La prima emissione obbligazionaria di Snam in dollari statunitensi si è rivelata un successo. Legato a obiettivi di decarbonizzazione, articolato in tre tranche a 5, 10 e 30 anni e destinato a investitori istituzionali, il bond è stato infatti collocato per un ammontare totale di 2 miliardi di dollari (1,8 miliardi di euro) ed è la prima emissione obbligazionaria al mondo che vincola il costo del capitale alla riduzione di tutte le categorie di emissioni climalteranti (in gergo “Scope 1, 2 e 3”). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Snam, a segno primo bond in dollari. Richiesta di 10 miliardi, collocati 2

Snam ha emesso il suo primo bond in dollari, con una richiesta di 10 miliardi di dollari e un collocamento di 2 miliardi, grazie a una domanda pari a cinque volte l'offerta. Questo successo testimonia l'interesse degli investitori nel debt della società, rafforzando la sua presenza nel mercato internazionale e migliorando la liquidità del suo portafoglio di finanziamenti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

