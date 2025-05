Skatepark più sicuro | Serve l’illuminazione

Per rendere lo skatepark del Parco Centrale di Follonica più sicuro e accessibile, A.S.D. Balance ha avviato una petizione per l’installazione di un sistema di illuminazione. Questo intervento permetterà ai skater di utilizzare lo spazio anche dopo il tramonto, migliorando la sicurezza e la vivibilità dell’area. Un passo importante per valorizzare e proteggere questa comunità sportiva.

FOLLONICA Rendere lo skatepark del Parco Centrale più sicuro, accessibile e vivibile anche dopo il calar del sole. Questo è l’obiettivo di A.S.D. Balance che ha da poco lanciato una petizione pubblica per richiedere al Comune di Follonica l’installazione di un impianto che illumini l’area dello skatepark che è lo spazio, gestito dall’associazione, dedicato alla pratica e insegnamento degli sport urbani come skateboard, monopattini freestyle e Bmx. Questo intervento di illuminazione è semplice ma anche fondamentale per il parco, perché gli permetterebbe di essere frequentato e utilizzato anche durante le ore serali sia invernali che estive. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Skatepark più sicuro: "Serve l’illuminazione"

Per rendere lo skatepark più sicuro e accogliente, è fondamentale installare un'illuminazione adeguata. Al buio, aumenta il rischio di incidenti e si ridice la fruibilità. Per questo, è stata avviata una petizione per chiedere l'installazione delle luci, in modo che tutti i skater possano divertirsi in un ambiente più sicuro e accessibile anche di sera. 🔗Se ne parla anche su altri siti