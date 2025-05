Siringhe abbandonate fuori la scuola elementare | Dimettetevi tutti

Siringhe e fiale abbandonate fuori una scuola elementare ad Aversa, nei pressi della De Curtis di Viale Kennedy, hanno suscitato sgomento tra cittadini e genitori. La scoperta del degrado ha portato alla denuncia del consigliere Marco Girone, evidenziando una crisi di sicurezza e decoro che richiede interventi immediati.

