Si avvicina la semifinale tra Audace Cerignola e Pescara, con sfottò sui social e tensioni tra i tifosi. Dopo il pareggio con l’Atalanta U23, l’entusiasmo cresce: tra tre giorni i padroni di casa affrontano gli abruzzesi al 'Monterisi'. La pazza attesa si mescola con strategie e passioni, mentre i giocatori si preparano a un match decisivo per la promozione.

Sono passate poco meno di ventiquattro ore dal pari interno con l'Atalanta U23, che già è tempo di proiettarsi alle semifinali. Fra tre giorni l'Audace Cerignola tornerà in campo, ancora al 'Monterisi' dove la formazione di Raffaele riceverà il Pescara, vittorioso nel doppio confronto con la Vis. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Si avvicina la semifinale tra Audace e Pescara, sfottò sui social: "A Cerignola in auto, ritorno a piedi"

Audace Cerignola in semifinale playoff, 2 a 2 contro l'Atalanta U23

Playoff Serie C - Audace Cerignola, Pescara, Ternana e Vicenza in lizza per la promozione in B

