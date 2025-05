si accende firenze rocks guns n roses e green day arrivano i miti della musica

Firenze Rocks torna all'Ippodromo del Visarno, vibrando con le grandi band di Guns N' Roses, Green Day e altri miti della musica internazionale. Dal 12 al 15 giugno, il festival accende il palco con tre giorni di concerti imperdibili, coinvolgendo appassionati di rock e musica live. Un’attesa esplosiva per un’edizione ricca di emozioni e performance indimenticabili.

Si alza il volume sull'Ippodromo del Visarno. E le Cascine già si attrezzano per la nuova edizione del Firenze Rocks, con il ritorno di grandi nomi della scena internazionale. Un palco che si scalda dal pomeriggio del 12 giugno alla mezzanotte del 15 per uno show strabiliante sulle note di tre gruppi che hanno fatto la storia della musica: i Guns N' Roses, i Korn e i Green Day. Tre miti della musica che, però, rappresentano 'solo' gli headliner di una lunghissima line up fatta di diciassette band, di cui tre toscane.