Serie B nel caos il CONI respinge l’istanza della Salernitana | playout rinviati a data da destinarsi

Il caos in Serie B si intensifica: il CONI respinge l’istanza della Salernitana, che chiedeva il rinvio dei playout. La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport lascia il club granata senza alternative immediate, mentre i playoff restano sospesi a data da definirsi. La situazione si complica ulteriormente in un contesto già turbolento per la categoria.

Serie B, il CONI respinge l'istanza della Salernitana contro il rinvio a data da destinarsi dei playout dopo il caos legato al Brescia Doccia fredda per la Salernitana: il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto l'istanza cautelare presentata dal club granata contro la decisione della Lega Serie B di rinviare a data da destinarsi .

