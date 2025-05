Serie B capi d’accusa confermati contro il Brescia | cosa succede ora? Deferito anche il Trapani

La Serie B vive un momento di forte tensione: il Brescia, deferito dalla FIGC per irregolarità fiscali, vede confermati i capi d’accusa, mentre anche il Trapani è stato coinvolto nel nuovo terremoto giudiziario. Cosa comporterà questa situazione per il campionato e le squadre coinvolte? Ecco le ultime novità di un caso che scuote il calcio italiano.

Serie B, capi d’accusa e deferimento confermati per il Brescia: cosa succede adesso? Le ultime sul caos che ha sconvolto la Serie B Nuovo terremoto giudiziario nel calcio italiano: il Brescia è stato ufficialmente deferito dalla Procura della FIGC per gravi irregolarità fiscali, con l’accusa di non aver versato IRPEF e INPS entro le scadenze . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serie B, capi d’accusa confermati contro il Brescia: cosa succede ora? Deferito anche il Trapani

Approfondisci con questi articoli

Probabili Formazioni Serie A 2024/2025, la guida alla 36ª Giornata

Con l'inizio della Serie A 2024/2025 il 17 agosto 2024, i fantallenatori sono pronti a schierare le loro formazioni per affrontare una nuova entusiasmante stagione.

Allenatori di Serie A 2025 – 2026: le previsioni per le panchine delle big

Con la stagione 2024-2025 agli sgoccioli, è tempo di focalizzarsi sulle panchine delle big di Serie A per il 2025-2026.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Rimani aggiornato sulle ultime notizie della Serie A! Scopri tutte le novità del giorno relative al massimo campionato italiano, con aggiornamenti rapidi e approfondimenti curati dalla Redazione di Calcio News 24.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

BM ON SERIE B/ Playoff, Quarti di Finale - Gara 5: Capo D'Orlando la spunta nel finale e vola in semifinale, la Virtus Roma 1960 cede 82-77; Basket, Serie B Nazionale: Capo d’Orlando perde contro Roma, si va a gara 5; Perché il Brescia rischia la retrocessione in Serie C: quando arriverà la decisione della procura FIGC; Basket, play off serie B, la Virtus Roma 1960 perde 95-64 in gara 2 a Capo d'Orlando. Colpo Luiss a Legnano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Terremoto in Serie B, confermati i capi d'accusa: Brescia deferito. Cosa succede adesso

Da gazzetta.it: Ora il processo di primo grado al Tfn entro maggio: sentenza immediata e poi Figc e Lega B decideranno se riscrivere subito la classifica oppure se aspettare un secondo grado (Corte d’Appello). Deferi ...

Brescia deferito della Procura FIGC, confermati i capi d’accusa: cosa succede ora in Serie B

Riporta fanpage.it: Il Brescia è stato deferito dalla Procura FIGC, che ha ricevuto la memoria difensiva del club di Massimo Cellino e poi ha provveduto al rinvio a giudizio. Confermati i capi d’accusa per la società ...

Serie B sempre più nel caos, confermati i capi d’accusa: Brescia deferito

Da citynow.it: I prossimi step: Figc e Lega B decideranno se riscrivere subito la classifica oppure se aspettare un secondo grado (Corte d’Appello). Deferito anche il Trapani in C ...