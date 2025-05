Sequestrati dalla Guardia di Finanza 20mila articoli contraffatti con il marchio SSC Napoli | la notizia

La Guardia di Finanza ha sequestrato 20.000 articoli contraffatti con il marchio SSC Napoli, proseguendo la lotta alla contraffazione. L'operazione arriva in un momento cruciale, mentre il Napoli punta al quarto scudetto. I tifosi napoletani sono in trepidante attesa della sfida col Cagliari, sperando di scrivere un’altra pagina storica del club.

Prosegue il lavoro della Guardia di Finanza contro la contraffazione: maxi sequestro di articoli con il marchio del Napoli. Il conto alla rovescia è già iniziato: il Napoli sogna il quarto scudetto della sua storia. Il popolo napoletano sa bene quanto sia importante la sfida col Cagliari ed è pronto a sostenere gli uomini di Antonio Conte. Per l’occasione lo stadio Diego Armando Maradona sarà una vera e propria bolgia: sold-out per l’ultima gara della stagione. Nel frattempo, però, una notizia dell’ultima ora sconvolge tutti i tifosi partenopei. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Sequestrati dalla Guardia di Finanza 20mila articoli contraffatti con il marchio SSC Napoli: la notizia

Napoli pezzotta: in occasione dello scudetto la Guardia di Finanza sequestra 20mila articoli falsi con il logo della squadra partenopea

In occasione dello scudetto del Napoli, la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 20 mila articoli contraffatti con il logo della SSC Napoli, tra cui maglie, sciarpe e pantaloncini, nelle zone di Via Toledo e Quartieri Spagnoli.

Maxi-sequestro della Guardia di Finanza: oltre 20mila articoli contraffatti con il marchio SSC Napoli

Napoli pezzotta: in occasione dello scudetto la Guardia di Finanza sequestra 20mila articoli falsi con il logo della squadra partenopea

NAPOLI - Festa scudetto, sequestrati 20mila articoli contraffatti, 18 denunce

