Sentenza Cedu sulle Fonderie Pisano | convocata assemblea a Salerno

La sentenza della Corte europea dei Diritti Umani conferma, dopo quasi trent’anni, il grave danno alla salute e alla dignità causato dalle Fonderie Pisano. Nel frattempo, si convoca un’assemblea a Salerno, ma l’attenzione deve restare sulla necessità di azioni concrete, non su comitati estemporanei, per tutelare il territorio e le popolazioni coinvolte.

La sentenza della Corte europea dei Diritti Umani conferma ciò che denunciamo da quasi trent'anni: l'attività delle Fonderie Pisano ha prodotto un danno grave alla salute e alla dignità di un intero territorio. La priorità, dunque, non è certo aprire nuovi comitati estemporanei ed inutili tavoli. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sentenza Cedu sulle Fonderie Pisano: convocata assemblea a Salerno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fonderie Pisano: Una sentenza storica. È tempo di agire per tutelare la salute dei cittadini

Le Fonderie Pisano rappresentano un nodo cruciale nella lotta per la salute pubblica. La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo mette in luce l'urgenza di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini.

Sentenza assurda: uccise e seppellì i figli neonati in giardino, niente carcere per Chiara Petrolini. “Non può rifarlo”

Una sentenza sconvolgente ha coinvolto Chiara Petrolini, responsabile della morte e sepoltura dei suoi neonati in giardino.

“Mi aspettavo di più”, la sentenza su Meret spiazza: è successo in diretta

La sentenza su Meret ha colto di sorpresa molti, soprattutto in diretta. Mentre il Napoli si prepara ad affrontare il Parma di Chivu domenica sera, la pressione aumenta per i partenopei.

Cosa riportano altre fonti

Fonderie Pisano, una class action per risarcire i danni; Acqua pubblica, ricorso alla Cedu contro l’inerzia dell’Italia; Fonderie Pisano, diffida al Sindaco; Acqua pubblica ricorso alla Cedu contro l’inerzia dell’Italia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fonderie Pisano, sentenza Cedu: condannati Stato ed enti locali

gazzettadisalerno.it scrive: Oggi, per la nostra comunità, ovvero quella di Salerno ed in particolar modo della Valle dell'Irno, è una giornata epocale. La sentenza della Corte europea d ...

Cedu condanna l'Italia per inquinamento delle fonderie Pisano

Scrive ansa.it: Legambiente, sentenza Cedu su fonderie Pisano rende giustizia "Dopo la sentenza sulla Terra dei Fuochi, la Cedu torna in Campania dove ancora una volta si condanna al mancato rispetto del ...

CEDU condanna l’Italia per inquinamento Fonderie Pisano: violato diritto alla vita privata

Si legge su infocilento.it: La Corte europea dei diritti umani (CEDU) ha emesso una sentenza di condanna nei confronti ... inquinamento ambientale prodotto dalle Fonderie Pisano, situate a meno di 6 km dalle loro abitazioni.