Senato accordo con Fastweb per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale generativa in Italia

Il Senato della Repubblica e Fastweb (oggi Fastweb+Vodafone) hanno firmato un accordo di collaborazione per promuovere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa in Italia. Questa partnership mira a utilizzare risorse pubbliche e tecnologie innovative per accelerare l'adozione di sistemi avanzati di IA, contribuendo alla crescita tecnologica e digitale del Paese.

Il Senato ROMA – Il Senato della Repubblica e Fastweb, oggi Fastweb+Vodafone, hanno siglato un accordo di collaborazione con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale generativa in Italia. Nell’ambito dell’intesa, Fastweb utilizzerà documenti pubblici, come resoconti, dossier, pubblicazioni per il Modello Italiano di Intelligenza Artificiale (MIIA), un modello linguistico nazionale che usa la potenza di calcolo del supercomputer dell’azienda avviato dal mese di luglio dello scorso anno. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Senato, accordo con Fastweb per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale generativa in Italia

Ne parlano su altre fonti

Fastweb e Senato: accordo per lo sviluppo della GenAI in Italia

Secondo bitmat.it: Il Senato della Repubblica e Fastweb siglano un accordo di collaborazione per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale generativa in Italia ...

Intelligenza artificiale, accordo Senato-Fastweb per un modello linguistico nazionale

Segnala corrierecomunicazioni.it: Senato e Fastweb siglano un accordo per sviluppare il Modello Italiano di Intelligenza artificiale, passo cruciale per la sovranità digitale.

