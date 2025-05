Se solo bastasse il rosso

Se solo bastasse il rosso. Nel 1925, Milano installò il primo semaforo italiano tra piazza Duomo e via Torino, sperando di riportare ordine nel caos urbano. Con quattro luci, più di quelle odierne, questa invenzione rappresentò un tentativo di disciplinare una città in rapido fermento, preludio di un'evoluzione che avrebbe cambiato il modo di muoversi e vivere in città.

Era il primo aprile del 1925 quando Milano pose il suo primo semaforo italiano tra piazza Duomo e via Torino, convinta di aver trovato la soluzione al disordine urbano. Quattro colori luminosi (non tre come oggi) per disciplinare una città che pareva già correre troppo – benché oggi ci sembrerebbe lentissima. Cent’anni dopo, con oltre 600 semafori intelligenti che vegliano su una metropoli frenetica, ci ritroviamo punto e a capo. Allora i milanesi guardavano smarriti quel “marchingegno” senza capire se il rosso li fermasse davvero; oggi sanno benissimo cosa significa ma spesso se ne infischiano ugualmente. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Se solo bastasse il rosso

Argomenti simili trattati di recente

Francisco Cerundolo tra vittorie sul rosso, scontri 2-2 con Sinner e storia familiare nel tennis

Francisco Cerundolo, talento argentino del tennis, si distingue per la sua efficacia sulla terra rossa, ottenendo il 70% di vittorie.

Ares 118 in codice rosso, cartella esattoriale da 3 milioni

L'Ares 118 si trova al centro di un'intricata vicenda finanziaria, con debiti che si avvicinano ai 2,9 milioni di euro.

Grave incidente sull’A7: motociclista sbalzata nella carreggiata opposta, è in codice rosso

Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente ha sconvolto l'A7, dove una motociclista è stata sbalzata nella carreggiata opposta ed è attualmente in codice rosso.

Ne parlano su altre fonti

l cuore rosso di Imola, che batte più forte delle delusioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Apri il menu di navigazione

Si legge su vogue.it: Come spesso dicono i make-up artist, infatti, il rossetto rosso sta bene a tutte: basta selezionare una tonalità adeguata, infatti, per mettere in risalto pelle, occhi e capelli. Una prima ...