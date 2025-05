Scuole chiuse da Genova a Taranto per elezioni dal 24 al 27 maggio a Napoli il 23 per il match scudetto

Da Genova a Taranto, le scuole resteranno chiuse dal 24 al 27 maggio per le elezioni. A Napoli, il 23 maggio, scuole chiuse per il match scudetto contro il Cagliari. Elezioni, eventi sportivi e scioperi stanno causando chiusure scolastiche in tutta Italia, influenzando la vita degli studenti e delle famiglie.

Elezioni, match scudetto e scioperi provocheranno la chiusura di numerose scuole in tutta Italia.

Allerta meteo giovedì 15 maggio, scuole chiuse in diversi comuni della Sicilia. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Giovedì 15 maggio, la Sicilia si prepara ad affrontare un forte maltempo, con le scuole chiuse in diversi comuni.

Scuole chiuse per il Giro d’Italia giovedì 15 maggio: l’elenco dei comuni

Giovedì 15 maggio, le scuole in diversi comuni della Campania resteranno chiuse per il passaggio del Giro d'Italia 2025.

A Pozzuoli scuole chiuse il 14 maggio per il terremoto, aperte a Bacoli e Monte di Procida

Domani, 14 maggio, le scuole di Pozzuoli rimarranno chiuse per consentire ulteriori controlli dopo il recente terremoto.

