Scuole a Milano | ancora 2 422 bimbi senza nido Nelle materne 866 posti liberi

A Milano, sono stati azzerati le liste d’attesa per le scuole dell’infanzia comunali, con posti liberi disponibili. Tuttavia, restano ancora 2.422 bambini in attesa di un nido, evidenziando la crescente domanda di servizi educativi per l’infanzia nella città.

Milano – Azzerate le liste d’attesa nelle scuole dell’infanzia comunali (e ci sono anche dei posti vuoti), restano ancora 2.422 bimbi in attesa di un nido. È il risultato dell’ultimo scorrimento delle graduatorie: dopo le conferme, le rinunce e le richieste di trasferimento sono stati assegnati altri 733 posti di cui 70 nelle sezioni primavera. La seconda fase dell’assegnazione dei posti è ancora in corso, ma al momento la situazione conferma due fenomeni: il calo demografico che si sente forte anche alle materne (e che ormai ha raggiunto anche le superiori), da una parte, dall’altra una Milano che chiede più servizi per la fascia 0-3, non solo per riuscire a conciliare i tempi dei genitori tra famiglia e lavoro, ma anche per una vera e propria esigenza educativa. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuole a Milano: ancora 2.422 bimbi senza nido. Nelle materne 866 posti liberi

