Scrubs Ritorna? Zach Braff J D Pronto al Rientro Nella Nuova Serie ABC

Zach Braff torna nei panni di J.D.: è in arrivo un possibile revival di Scrubs sulla ABC. L'indimenticabile protagonista potrebbe rimettere il camice in un nuovo progetto legato all'universo della celebre serie. Ecco tutte le novità e le ultime indiscrezioni sul ritorno di uno dei personaggi più amati e sul futuro di Scrubs.

L'indimenticabile J.D. potrebbe rimettere il camice nel nuovo progetto legato all'universo di Scrubs. Tutte le news sul potenziale revival. 🔗Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Scrubs Ritorna? Zach Braff (J.D.) Pronto al Rientro Nella Nuova Serie ABC

Scopri altri approfondimenti

Scrubs Reboot Ufficiale: Zach Braff (J.D.) Torna! Cosa Sappiamo del Ritorno?

Finalmente, il ritorno di Scrubs è ufficiale! Zach Braff, nei panni di J.D., torna nel reboot tanto atteso.

Mister Movie | The Diplomat Stagione 4 Confermato su Netflix: Thriller Politico con Keri Russell Ritorna

Mister Movie annuncia con entusiasmo la conferma della quarta stagione di "The Diplomat" su Netflix, il thriller politico con Keri Russell.

Trailer de The Last of Us 2: Joel ritorna con flashback e gita al museo di scienza

Il recente trailer ufficiale di The Last of Us 2 ha catturato l'attenzione dei fan, rivelando il ritorno di Pedro Pascal nel ruolo di Joel.

Se ne parla anche su altri siti

Zach Braff tornerà nel ruolo di J.D. nel reboot ufficiale di Scrubs sulla ABC, riunendo il cast originale e riportando l'amata serie in televisione. I fan sono entusiasti di scoprire cosa ci riserva questa nuova avventura e aspettano con trepidazione il ritorno del medico più iconico del Pronto Soccorso. 🔗Su questo argomento da altre fonti