Scoppia il caso delle nomine al Distretto Regio | Direttore senza requisiti

Scoppia il caso delle nomine al Distretto Regio, con accuse di nomine senza requisiti. Avevo sollevato pubblicamente questa questione mesi fa, quando ero ancora consigliere comunale, chiedendo accesso agli atti. Oggi, purtroppo, arriva la conferma delle irregolaritĂ , mettendo in discussione la legittimitĂ delle nomine e la trasparenza delle procedure.

"Avevo sollevato pubblicamente la questione mesi fa, quando ancora ricoprivo il ruolo di consigliere comunale, chiedendo formalmente l’accesso agli atti per verificare se Vincenzo Mataluna fosse in possesso dei requisiti previsti per dirigere il Distretto Regio. Oggi, purtroppo, arriva la. 🔗Leggi su Casertanews.it Š Casertanews.it - Scoppia il caso delle nomine al Distretto Regio: "Direttore senza requisiti"

