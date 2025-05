Scontro tra un' auto e un camioncino conducente estratto dalle lamiere ed elitrasportato a Torrette

Un grave incidente tra un’auto e un camioncino si è verificato a Corinaldo nella tarda mattinata in via Madonna del Piano. Le operazioni di soccorso, rese complicate dall’intervento di estrazione dalle lamiere, hanno visto il conducente dell’auto elitrasportato a Torrette. I Vigili del fuoco di Senigallia sono intervenuti per garantire soccorso e sicurezza.

CORINALDO – L'incidente, avvenuto nella tarda mattinata, ha coinvolto un'autovettura e un camioncino. Per dinamiche da accertare, i due mezzi si sono scontrati in via Madonna del Piano, nel territorio comunale di Corinaldo. La squadra dei Vigili del fuoco di Senigallia ha provveduto.

