Sciopero nazionale sanità privata Fabi | Contratti e salari sono diritti sacrosanti

In occasione dello sciopero nazionale della sanità privata FABI, ribadiamo che contratti e salari sono diritti sacrosanti. La Regione Emilia-Romagna si impegna a richiedere il ripristino del dibattito in Commissione Salute della Conferenze delle Regioni, favorendo un confronto diretto tra le parti e promuovendo un dialogo costruttivo per tutelare il personale sanitario.

"Chiederemo che il tema sia portato nuovamente in Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, in modo da favorire l’interlocuzione diretta della stessa Conferenza con i datori di lavoro”. L’impegno della Regione Emilia-Romagna per giungere al riavvio positivo del dialogo interrotto a. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Sciopero nazionale sanità privata, Fabi: "Contratti e salari sono diritti sacrosanti"

Scopri altri approfondimenti

Il 22 maggio sciopero nazionale di sanità privata e Rsa: a Bergamo oltre 3mila addetti coinvolti

Il 22 maggio si svolgerà uno sciopero nazionale della sanità privata e delle RSA a Bergamo, coinvolgendo oltre 3mila addetti.

«Sblocco del rinnovo dei contratti», il 22 maggio sciopero nazionale dei lavoratori di sanità privata e Rsa

Il 22 maggio, i lavoratori della sanità privata e delle RSA sciopereranno a livello nazionale, in seguito al fallimento delle negoziazioni con le associazioni datoriali Aiop e Aris.

«Sblocco del rinnovo dei contratti», il 22 maggio sciopero nazionale dei lavoratori di sanità privata e Rsa

Il 22 maggio, lavoratrici e lavoratori di sanità privata e RSA scioperano a livello nazionale per il rinnovo dei contratti, dopo il fallimento della conciliazione.

Ne parlano su altre fonti

SCIOPERO NAZIONALE SANITA’ PRIVATA IL 22 MAGGIO: VERGOGNOSO E INTOLLERABILE IL MANCATO RINNOVO CONTRATTUALE; Sanità privata e Rsa. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: “Il 22 maggio sciopero nazionale. Silenzio assordante da parte di Aiop Aris”; Sciopero della sanita` privata 22 maggio: a rischio visite ed esami. Che cosa sapere; Sanità privata, è ancora sciopero. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia