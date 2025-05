Sciopero nazionale dei trasporti venerdì 23 maggio | orari e fasce di garanzia

Venerdì 23 maggio si svolgerà uno sciopero nazionale di 23 ore nel settore dei trasporti, coinvolgendo FS Italiane, Italo e aziende locali come Trenord. La protesta, dalle 1:00 alle 24:00, interesserà personale di vari ruoli e prevede fasce di garanzia per ridurre i disagi ai pendolari. Ecco orari e dettagli delle fasce di garanzia.

Venerdì 23 maggio è in programma uno sciopero nazionale che coinvolgerà il personale del gruppo Fs Italiane, Italo e diverse aziende del trasporto locale, come Trenord. La mobilitazione durerà 23 ore, dalle 1:00 di notte fino alle 24:00. A incrociare le braccia saranno macchinisti, capitreno, addetti alla circolazione e altri lavoratori del settore ferroviario, con l’eccezione del personale di manutenzione infrastrutture di Rfi, già fermatosi l’11 aprile. L’agitazione è stata indetta da Usb e Sgb per sollecitare il rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da tempo. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sciopero nazionale dei trasporti venerdì 23 maggio: orari e fasce di garanzia

