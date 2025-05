Sciopero dei treni del 23 maggio 2025 | gli orari e in treni garantiti

Il 23 maggio 2025 si svolgerà uno sciopero generale dei treni in tutta Italia, inclusa la Puglia, della durata di 23 ore. Durante questa giornata, il servizio subirà rallentamenti e cancellazioni tra le 1:00 e le 23:59. Ecco gli orari garantiti e le informazioni per affrontare al meglio questa giornata di disagi.

Il 23 maggio è previsto uno sciopero generale dei treni, quindi anche in Puglia, di 23 ore. Il servizio subirà rallentamenti e cancellazioni dall'1.00 fino alle 23.59, e vi. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sciopero dei treni del 23 maggio 2025: gli orari e in treni garantiti

Approfondisci con questi articoli

Ancora uno sciopero dei treni in arrivo a maggio: stop di 23 ore

A maggio si preannuncia un nuovo sciopero dei treni, con un fermo di 23 ore. Sabato 17 maggio, oltre all'agitazione del personale regionale Trenitalia indetta da Orta Trasporti, è prevista anche un'agitazione nazionale, alimentando preoccupazioni per i pendolari del novarese e di altre aree.

Sciopero treni 17 maggio: revocato. Stop alla circolazione venerdì 23

È stato revocato lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS italiane, originariamente previsto per sabato 17 maggio 2025.

Sciopero dei treni rinviato dal 17 al 23 maggio 2025: si annuncia l’ennesimo venerdì nero in Lombardia

Il tanto temuto venerdì nero in Lombardia si avvicina. Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, inizialmente programmato per il 17 maggio 2025, è stato rinviato al 23 maggio.

Approfondimenti da altre fonti

Sciopero dei treni del 23 maggio 2025, chi si ferma e dove; Trenitalia, sciopero del 23 maggio 2025: i treni garantiti; Sciopero treni venerdì 23 maggio: gli orari dello stop e le fasce garantite; Sciopero Nazionale 23 maggio 2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sciopero dei treni del 23 maggio 2025: gli orari e in treni garantiti

Scrive msn.com: Il 23 maggio è previsto uno sciopero generale dei treni, quindi anche in Puglia, di 23 ore. Il servizio subirà rallentamenti e ...

Sciopero treni domani 23 maggio: orari, corse garantite e tratte coinvolte. Stop anche a scuola e sanità

Lo riporta msn.com: Treni, proclamato da «alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, dalle ore 1.00 alle ore 24 di venerdì 23 maggio 2025. Lo ha reso ...

Sciopero nazionale FS Italiane: disagi per treni e trasporto pubblico venerdì 23 maggio

Come scrive msn.com: Sciopero nazionale del personale FS Italiane rischia di bloccare treni e trasporto pubblico venerdì 23 maggio.