Scatti stipendiali docenti e ATA Pacifico Anief | Servono tre miliardi per sbloccare il 2013 la politica decida se continuare a penalizzare oltre un milione di lavoratori della scuola o finalmente valorizzarli come meritano VIDEO

La Corte di Cassazione ha confermato che gli scatti stipendiali del 2013 per docenti e ATA sono validi solo a fini giuridici, non economici. Per sbloccare i tre miliardi necessari a riformare le retribuzioni e valorizzare il personale scolastico, è fondamentale che la politica decida se penalizzare ancora oltre un milione di lavoratori o riconoscerne finalmente il merito.

La Corte di Cassazione ha ribadito che il 2013 per il personale della scuola “vale ai soli fini giuridici e non economici”. La decisione, attesa da tempo, chiarisce che il riconoscimento dell’anno in questione riguarda esclusivamente aspetti come la partecipazione ai concorsi, la mobilitĂ e la pensione, ma non si estende agli scatti di anzianitĂ e quindi agli aumenti stipendiali. L'articolo Scatti stipendiali docenti e ATA, Pacifico (Anief): “Servono tre miliardi per sbloccare il 2013, la politica decida se continuare a penalizzare oltre un milione di lavoratori della scuola o finalmente valorizzarli come meritano” VIDEO . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Scatti stipendiali docenti e ATA, la Corte di Cassazione non riconosce il 2013. E ora che succede? SPECIALE con Pacifico (Anief) LIVE alle 18:00

La Corte di Cassazione ha recentemente escluso il riconoscimento degli scatti stipendiali del 2013 per docenti e ATA.

Scatti stipendiali docenti, la Cassazione non riconosce l’anno 2013 ai fini economici

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’anno 2013 non deve essere conteggiato ai fini economici e della progressione di carriera per i docenti.

Scatti stipendiali docenti, la Corte di Cassazione non riconosce il 2013. E ora che succede? SPECIALE con Pacifico (Anief) LIVE alle 18:00

La Corte di Cassazione ha confermato che gli scatti stipendiali del 2013 non sono riconosciuti ai fini della carriera dei docenti.

Su questo argomento da altre fonti

Docenti universitari: gli scatti stipendiali vanno applicati in modo uniforme, anche nelle universitĂ non statali; Stipendio docenti ed ATA, il personale della scuola deluso dagli importi; Docenti e ATA, Stipendio di Giugno senza Bonus? Dubbi sull’Applicazione del Taglio del Cuneo Fiscale; Aumenti in busta paga per docenti e ATA: le novitĂ di giugno 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Scatti stipendiali docenti, la Corte di Cassazione non riconosce il 2013. E ora che succede? SPECIALE con Pacifico (Anief) LIVE alle 18:00

Come scrive orizzontescuola.it: L’anno 2013 non è stato riconosciuto ai fini della progressione di carriera del personale scolastico. È quanto emerge dalla sentenza pubblicata oggi dalla Corte di Cassazione in merito alla vicenda na ...

Scatti stipendiali docenti, la Cassazione non riconosce l’anno 2013 ai fini economici

Scrive orizzontescuola.it: L'anno 2013 non è stato riconosciuto ai fini della progressione di carriera del personale scolastico. È quanto emerge dalla sentenza pubblicata oggi dalla Corte di Cassazione in merito alla vicenda na ...

Stipendio docenti ed ATA, il personale della scuola deluso dagli importi

Si legge su informazionescuola.it: Scopri le novità sul pagamento dello stipendio docenti ed ATA per maggio 2025 e l'accredito delle indennità di Vacanza Contrattuale.