In un momento di crisi per la pelletteria, Sapaf rilancia aprendo la sua prima boutique a Scandicci. Sabato alle 17.30, Andrea Calistri inaugurerà il nuovo negozio in via Donizetti 26, con la presenza della sindaca Claudia Sereni. Un passo importante per un'azienda storica di 70 anni, simbolo di resistenza e innovazione.

In tempi di crisi della pelletteria c’è chi non molla, anzi rilancia. Andrea Calistri aprirà sabato a Scandicci il primo negozio del suo brand, Sapaf. Appuntamento dopodomani alle 17.30 in via Donizetti 26 alla presenza della sindaca Claudia Sereni. La storica azienda di pelletteria (70 anni di vita) punta sulla valorizzazione del proprio marchio che fa dell’ artigianalità , della ricerca e dell’elevata qualità i suoi punti di forza. La boutique è la prima di una più ampia rete che l’azienda punta a consolidare un format replicabile anche in altre zone, reso possibile anche dalla partnership con Copyworld, altra eccellenza scandiccese specializzata in soluzioni e tecnologie per le aziende. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sapaf batte la crisi. Ecco la prima boutique

