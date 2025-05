Santa Rita le celebrazioni a Cascia e Firenze

Oggi si celebrano le festività dedicate a Santa Rita, con appuntamenti speciali a Cascia e Firenze. La Santa, nota per i miracoli e il simbolo della rosa, è venerata in tutto il mondo. Ricordiamo i momenti più significativi della sua vita e dei suoi miracoli, tra cui l’affascinante episodio legato alla rosa prima della sua morte, che sottolinea il suo ruolo di intercessore e santa popolare.

Firenze, 22 maggio 2025 – Oggi è Santa Rita, ecco gli appuntamenti a Cascia e Firenze. I miracoli di Santa Rita. La rosa non a caso è il simbolo di Rita da Cascia. Un episodio molto noto legato a questo fiore è avvenuto prima della morte della Santa. Chiese a una sua parente che stava per andarla a trovare e salutare un’ultima volta, di portarle dalla sua vecchia casa una rosa e due fichi. Ma non potevano esserci né rose né fichi da cogliere, perché era pieno inverno. Ma ecco che quando la sua parente uscì di casa, trovò nell’orto una rosa fiorita sotto la neve e due fichi, che portò a Cascia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Santa Rita, le celebrazioni a Cascia e Firenze

Approfondisci con questi articoli

La preghiera per Papa Leone XIV delle monache di Santa Rita da Cascia

Le monache agostiniane di Santa Rita da Cascia hanno composto una nuova preghiera dedicata a Papa Leone XIV.

In parrocchia si festeggia Santa Rita da Cascia: "C'è tanto bisogno della sua intercessione oggi"

In parrocchia si celebra Santa Rita da Cascia, patrona dei casi impossibili, con grande fervore e devozione.

Cascia in festa per santa Rita: il programma degli eventi

La città di Cascia si prepara a festeggiare Santa Rita con un ricco programma di eventi dal 18 al 24 maggio.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

I giorni di Santa Rita da Cascia sono ricchi di celebrazioni, tra funzioni religiose in santuario, la tradizione delle rose e la presentazione del nuovo libro dedicato alla santa. Cascia si prepara a vivere la Festa di Santa Rita con eventi in diretta, momenti di preghiera e incontri culturali, rendendo omaggio alla santa protettrice e alla sua importante storia. 🔗Cosa riportano altre fonti

San Rita da Cascia: La Santa delle Cause Impossibili celebrata il 22 maggio

Segnala msn.com: San Rita da Cascia è una delle figure più venerate nel mondo cattolico, conosciuta come la Santa delle Cause Impossibili. Nata nel 1381 a Roccaporena, un piccolo villaggio vicino a Cascia in Umbria, I ...

Santa Rita da Cascia: un simbolo di fede e speranza. Si festeggia anche nel Cilento

Scrive infocilento.it: Santa Rita da Cascia è una figura amata e venerata da milioni di fedeli in tutto il mondo. La sua vita, dedicata all’umiltà, alla carità, alla preghiera e alla penitenza, l’ha resa un esempio di ...

Cascia celebra la festa di santa Rita

Scrive lavoce.it: Presentate le quattro "Donne di Rita" insignite del Riconoscimento Santa Rita da Cascia, intanto la città si prepara alla festa di santa Rita ...